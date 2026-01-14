تركي آل الشيخ يعلن مشاركة المغني ترافيس سكوت في الحدث العالمي Fanatics Flag Football Classic

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن تحديثات جديدة تخص حدث Fanatics Flag Football Classic المرتقب إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض يوم السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ في المملكة أرينا بمدينة الرياض، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لهذا الحدث العالمي غير المسبوق لكرة القدم الأميركية بنظام العلم.

وجاء الإعلان عبر فيديو نشره معالي المستشار من خلال حسابه الرسمي على منصة “Instagram”، تضمّن ظهور أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي الذي كشف عن انضمام النجم العالمي ترافيس سكوت لإحياء حفل غنائي عالمي ضمن الحدث، كما أعلن عن قائد الفريق الثاني في البطولة وهو لاعب فريق واشنطن كوماندورز جايدن دانيلز، إلى جانب الكشف عن أسماء الفرق الثلاث المشاركة في النسخة الافتتاحية وهي: Wildcats وFounders وMustangs.

ويستضيف موسم الرياض بنسخته السادسة حدث Fanatics Flag Football Classic بمشاركة أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي في أول عودة رسمية له إلى الملعب منذ اعتزاله عام ٢٠٢٣، وبحضور نخبة من نجوم الرياضة والترفيه، حيث يُبث الحدث مباشرة عبر شبكة FOX Sports ومنصة Tubi، ضمن تجربة عالمية تجمع المنافسة الرياضية والعروض الترفيهية في ليلة واحدة.

ويواصل موسم الرياض ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الكبرى عبر استضافة تجارب نوعية تجمع بين الرياضة والترفيه، وتقديم محتوى متنوع يستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ضمن رؤية تعكس تطور المشهد الترفيهي في المملكة واتساع نطاق الفعاليات الدولية التي تحتضنها الرياض.