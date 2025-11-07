وزير الصحة يتفقد مستشفى الراقي الجامعي

قام وزير الصحة بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، الخميس، بزيارة تفقدية إلى مستشفى الراقي الجامعي التابع للجامعة الوطنية بالخرطوم، برفقة المدير العام للإدارة العامة للطب العلاجي الدكتور حيدر محمد عبد النبي، ومدير مكتب الوزير الأستاذ محمد عمر وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الصحة الاتحادية ومؤسسات التعليم العالي .

وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور عبدالله عبد الكريم.

شملت الزيارة جولة في أقسام المستشفى للاطلاع على البنية التحتية وتجهيزاتها، خاصة بعد تعرضها للنهب من قبل مليشيات الدعم السريع.

وأشاد الوزير بالدور الذي لعبه المستشفى في تشجيع المواطنين على العودة، مؤكداً أهمية توفير الخدمات الصحية لضمان استقرار السكان في الولاية، مثمنًا جهود المستشفيات التابعة لمؤسسات التعليم العالي في تقديم الخدمات الصحية، ومشيرًا إلى استمرار التنسيق بينها وبين الوزارة.

من جانبه، عبّر مدير المستشفى عن شكره لوفد وزارة الصحة الاتحادية، مؤكداً على استمرار التعاون بين الجانبين. وأوضح أن الجامعة قررت إعادة افتتاح مقرها الرئيسي والمستشفى بعد تحرير الولاية، عقب جهود كبيرة في إعادة التأهيل.

وأشار إلى أن المستشفى أصبح جاهزًا لاستقبال المرضى، ويضم تخصصات متعددة تشمل جراحة العظام، الجراحة العامة، الطوارئ، الإصابات، النساء والتوليد، والمناظير، وأن جميع الأقسام تعمل بكفاءة عالية وتغطي مناطق واسعة من ولاية الخرطوم وشمال الجزيرة والنيل الأبيض وشرق النيل.