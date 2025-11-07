اتحاد الدراجات يُمنح اللاعب “الخليفة” من نادي العدالة التكريم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لاعب الدراجات طه آل خليفة يحقق إنجازا تاريخيا في دورة الألعاب الآسيوية

حقق لاعب لعبة الدراجات الدولي بنادي العدالة اللاعب طه آل خليفة، الإنجاز الأول بتاريخ المملكة العربية السعودية عندما حقق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة المقامة حالياً بمملكة البحرين الشقيقة.

تعبير اللاعب عن الفخر والاعتزاز

من جانبه، أعرب اللاعب عن سروره لهذا الإنجاز، وقال: فخور بما تحقق لبلادي العظيم وأني بمشيئة الله تعالى سأجتهد أكثر فأكثر لأحقق المزيد والمزيد من النجاحات والإنجازات باسم وطني الغالي الذي بكل فخر واعتزاز رفع شأني وقدري عالياً، وبإذن الله ارفع أسم نادي العدالة والمنتخب عالياً.