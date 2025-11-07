تفاعل رواد الأعمال والجهات الداعمة في باب التمكين خلال ثالث أيام ملتقى “بيبان 2025”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد باب التمكين في ثالث أيام ملتقى “بيبان 2025″، زخمًا وحضورًا واسعًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين توافدوا للتعرّف على البرامج والمبادرات التي تقدّمها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة لدعم مشاريعهم وتمكينهم من التوسع والنمو.

من خلال جمع أكثر من 40 جهة داعمة توفّر خدمات عملية واستشارات مباشرة في مجالات التمويل، والتسويق، والتطوير الإداري، والتشريعات التجارية، يسهم باب التمكين في تعزيز كفاءة منظومة ريادة الأعمال ورفع جاهزية المنشآت.

رواد الأعمال أكدوا أن باب التمكين يمثّل منصة تفاعلية متكاملة تتيح الوصول المباشر إلى ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين وشركاء النجاح، وأن الملتقى نجح في توفير بيئة تواصل فعّالة تختصر المسافات بين الجهات الداعمة وأصحاب المشاريع.

بفضل الفرص الاستثمارية والاستشارية والتمويلية النوعية التي يوفرها، يحظى باب التمكين بتفاعل كبير من الزوار، إلى جانب الجلسات التوجيهية التي تساعد أصحاب المشاريع الناشئة على تجاوز التحديات التشغيلية والتنظيمية.

يهدف “باب التمكين” في “بيبان 2025” إلى تعزيز استدامة القطاع الريادي وربط المشاريع بالجهات المعنية، ليسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على التمكين والابتكار وتوسيع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.