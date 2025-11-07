قائد سيطرة الشمالية يطمئن المواطنين ويؤكد أن السودان لن يُؤتى من قبل الشمال

- 1/2
طمأن اللواء د. ركن محمد محمد الحسن الساعوري، قائد السيطرة بالولاية الشمالية، المواطنين بأن القوات المسلحة تمسك بزمام الأمور، مؤكداً أن السودان لن يُؤتى من قبل الولاية الشمالية.
جاء ذلك لدى تسلمه القافلة الأولى لدعم المجهود الحربي التي قدمها العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية، حيث أشاد بمبادرتهم، موضحاً أن الإعلام ظل منذ انطلاق معركة الكرامة سنداً قوياً للقوات المسلحة في مختلف الجبهات.
وبشّر اللواء الساعوري المواطنين بالانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات المسلحة في محاور القتال كافة، مشدداً على أهمية استمرار حملات التعبئة والاستنفار التي انتظمت البلاد استجابةً لدعوة القائد العام.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، د. مكاوي الخير، استمرار دعم المجهود الحربي بالمحلية، مثمناً مبادرة العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون.
كما تحدث في الاحتفال اللواء م. د. أمير الجداوي، رئيس المقاومة الشعبية بمحلية دنقلا ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، والأستاذة مزاهر عبدالرحيم ممثلة العاملين، معبرين عن مساندتهم للقوات المسلحة، ومؤكدين استمرار قوافل الدعم والانخراط في معسكرات التدريب التي انتظمت الولاية الشمالية.
