بطولة "دبليو تي ايه": ريباكينا تقلب الطاولة على بيغولا وتبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : قلبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة السادسة عالميا، تأخرها أمام منافستها الأميركية جيسيكا بيغولا الخامسة بمجموعة وحققت فوزا مستحقا بنتيجة 4 6 و6 4 و6 3 الجمعة، وبلغت نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية في الرياض.

وحققت ريباكينا فوزها العاشر تواليا لتصل إلى نهائي البطولة للمرة الاولى في مسيرتها، علما أنها ضربت 15 ارسالا ساحقا وفازت بـ 73 في المئة من ارسالها الاول.

قالت ريباكينا ابنة الـ 26 عاما "كانت مباراة صعبة للغاية، من الصعب دائما اللعب ضد جيسيكا".

واضافت "بدأت المباراة بشكل جيد، أما أما فكنت بطيئة بعض الشيء. كسرت إرسالي، ولم يكن من السهل عليّ العودة، لكنني سعيدة لأنني تمكنت من شق طريقي في المجموعة الثانية وثم الفوز بالمباراة التي استمرت ثلاث مجموعات".

وتابعت "بالتأكيد، كان الإرسال هو ما ساعدني عندما كنت بحاجة إليه. كنت أحاول الحفاظ على تركيزي في كل نقطة، وخضنا بعض التبادلات الصعبة. أنا سعيدة جدا في النهاية لأنني تمكنت من بذل المزيد من الجهد والفوز بالمباراة".

وضربت ريباكينا موعدا في النهائي مع الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى والأميركية أماندا أنيسيموفا الرابعة ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، علما انهما تلتقيان في نصف النهائي الآخر في وقت لاحق.

وحققت ريباكينا التي تأهلت عن مجموعتها مع ثلاثة انتصارات، افضل نتائج في مسيرتها في البطولة الختامية التي تشارك فيها للعام الثالث تواليا.

وكانت الكازاخستانية آخر لاعبة تحجز بطاقتها إلى الرياض بين أفضل 8 لاعبات هذا العام، حيث ستحاول السبت الفوز بلقبها الثالث هذا العام بعد دورتي ستراسبورغ على الملاعب الترابية (500 نقطة) ونينغبو على الملاعب الصلبة.

واضطرت الفائزة ببطولة ويمبلدون عام 2022 لتقديم أفضل مستوى لها لتحقيق فوزها الثالث في 6 مواجهات أمام بيغولا.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى 4 6، ارسلت ريباكينا لمعادلة النتيجة في الثانية عندما نجحت بيغولا في كسر ارسالها وحصلت على عدة فرص لفرض التعادل 5 5، لكن الكازاخستانية دافعت عن حظوظها بشراسة وكسرت ارسال الاميركية في طريقها للفوز 6 4.