سعر النفط خام برنت يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 28-11-2025

استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.