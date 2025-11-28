الاقتصاد

سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 28-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-28 02:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره اعلى الدعم 0.6525، تلك المقاومة التي تمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 0.6628 إلى 0.2422)، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

