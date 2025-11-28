سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 28-11-2025

مدد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره اعلى الدعم 0.6525، تلك المقاومة التي تمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 0.6628 إلى 0.2422)، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.