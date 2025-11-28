كبير المفاوضين الأوكرانيين: مقترح السلام الأخير لا يتعارض مع مصالحنا ولا تنازل عن الأراضي ما دام زيلنسكي رئيسًا

اكد كبير المفاوضين الأوكرانيين في حديث لصحيفة "ذا أتلانتيك"٬ انه "لن يوقع أي شخص عاقل على وثيقة للتنازل عن ​الأراضي الأوكرانية​"٬ معتبرا ان "طالما بقي فولوديمير زيلنسكي رئيسا فلا ينتظر أحد منا التنازل عن الأراضي".

ولفت الى ان "لا أحد يستطيع التنازل عن الأراضي إلا إذا أراد معارضة الدستور"٬ مشيرا الى ان "كل ما يمكننا التحدث عنه هو تحديد خط التماس وهذا ما نحتاج إليه الآن". واوضح ان "المقترح الأخير لا يتعارض مع مصالحنا ويراعي خطوطنا الحمراء".