سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 28-11-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) تحركات جانبية متذبذبة على المستويات اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والعودة للصعود، ويأتي هذا التذبذب بينما يعمل البتكوين على تصريف التشبع الشرائي الظاهر بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ما يعكس ضعفاً مؤقتاً في الزخم الصاعد.

وفي المقابل يظل السعر مدعوماً باستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمنحه دعماً ديناميكياً مهماً، إضافة إلى تحركه ضمن موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير ومحاذاته لخط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، وتبقى فرص التعافي قائمة طالما حافظ السعر على هذا دعومه الفنية.