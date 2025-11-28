سعر سهم أملاك للتمويل (AMLAK) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 28-11-2025

ارتفع سعر سهم الامارات ريم للاستثمار (ERC) في جلسة اتسمت بالتذبذب، ليحاول السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم من جديد خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.85 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.54 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط