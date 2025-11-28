الخارجية السنغالية: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى السنغال بعد تدخل من قادة إقليميين

أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، أن "رئيس غينيا بيساو المخلوع عمر سيسكو إمبالو يصل إلى السنغال بعد تدخل من قادة إقليميين".

في وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية العليا في غينيا بيساو، تعيين قائد جديد للمجلس العسكري في البلاد، مما يعزز انقلابهم العسكري، الذي أعلنوه أمس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم الأحد الماضي.

ووفقا لإعلان بثه التلفزيون الرسمي للبلاد نصبت القيادة العسكرية العليا الجنرال هورتا نتا رئيسا للحكومة العسكرية، التي ستشرف على فترة انتقالية مدتها عام واحد.

وكان نتا رئيسا لأركان الجيش حتى الانقلاب، وكان حليفا وثيقا لرئيس البلاد المخلوع الذي ظل مكانه مجهولا حتى يوم الخميس. بعد أن صرح لوسائل إعلام فرنسية أمس بأن جنودا اعتقلوه مع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي.