"الأنباء" الكويتية: الرئاسة اللبنانية تلقت بجدية كلام دونالد ترامب عن دعوة الرئيس عون إلى زيارة البيت الأبيض

أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "الرئاسة ال​لبنان​ية تواصل اتصالاتها الداخلية والخارجية للتأكيد على ثوابت لبنان والموقف الرسمي من استمرار تعنت إسرائيل واعتداءاتها، وهو موقف شرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للسفير الأميركي ميشال عيسى في لقائهما أمس الاول حيث تحدث عون، حسبما قالت مصادر رئاسية لـ"الأنباء"، عن ظروف لبنان الداخلية وطلب مساعدة السفير عيسى كونه لبناني الأصول، وكانت جلسة جيدة".

وذكرت معلومات "الأنباء"، أن "الرئاسة اللبنانية تلقت بجدية كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوة الرئيس عون إلى زيارة البيت الأبيض، ولو أن الدعوة ليست رسمية بعد، وجاءت في إطار كلام لترامب أمام الصحافيين. إلا انها صدرت في العلن ومن البيت الأبيض".

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر الرئاسية الرسمية لـ"الأنباء" الحرص على "أوراق لبنان في صداقاته العربية والدولية، والعمل على صون العلاقات مع واشنطن وإزالة ما يمكن أن يكون قد أدى ويؤدي إلى تعكير صفوها".

وقال مرجع كبير لـ"الأنباء" إن "نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة قد تكونان نقطة انطلاق للمسارات التي طال انتظارها. أولها ما يتصل ببدء العد العكسي لانتشار السلاح غير الشرعي، بما يتيح للمرة الأولى منذ عقود فتح الباب أمام استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة على كامل الأراضي اللبنانية، من شمال الليطاني إلى الحدود، ومن الساحل إلى الداخل".