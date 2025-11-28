بلجيكا تخشى عرقلة السلام في أوكرانيا في حال استخدام الأصول الروسية المجمدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 01:57 صباحاً - منذ 28 دقيقة

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر قال “إن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا قد تهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات”.

وقال دي ويفر في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي اطلعت عليها فاينانشال تايمز “المضي قدما سريعا في خطة قرض التعويضات المقترحة سيكون له أضرار جانبية تتمثل في أننا، الاتحاد أوروبي، نمنع فعليا التوصل إلى اتفاق سلام محتمل”.

وحاول زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة الشهر الماضي الاتفاق على خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لمنح قرض لكييف، لكنهم لم يتمكنوا من نيل دعم بلجيكا، حيث يوجد جزء كبير من الأموال.

ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء البلجيكي ولا المفوضية الأوروبية لطلبات للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، تأمل في معالجة مخاوف بلجيكا في مسودة اقتراح قانوني ستقدمه قريبا بشأن استخدام الأصول السيادية المجمدة لدعم كييف في عامي 2026 و2027.