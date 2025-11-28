إدارة دونالد ترامب ستراجع كل الإقامات الدائمة التي يحملها أشخاص من بعض الجنسيات بعد حادث إطلاق النار في واشنطن

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم "غرين كارد" لأشخاص من أكثر من 12 دولة، عقب لإطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن قرب البيت الأبيض.
وأوضح مدير خدمات الجمارك والهجرة الأميركي جوزيف إدلو، في تصريح، "أنني وجهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صنف سابقا 19 دولة على أنها "مثيرة للقلق"، بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه به بإطلاق النار الأربعاء.
