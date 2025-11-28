المناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية تهدف لردع بيونغ يانغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 01:57 صباحاً - منذ 57 دقيقة

قالت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية “إن أحدث مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تهدف إلى ردع بيونغ يانغ”.

وأضافت الوكالة أن الحليفين أجريا تدريبات متنوعة، بما في ذلك تدريب بحري في المياه القريبة من مدينة بيونغ تيك الكورية الجنوبية، حيث استخدما أسلحة مثل مدمرة صواريخ موجهة وطائرات هليكوبتر مضادة للغواصات.

وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة نشرت أيضا مقاتلات إف-16 في قواعد جوية في كوريا الجنوبية واليابان، مضيفة أن التدريبات تهدف إلى ردع كوريا الشمالية ودول بالمنطقة “بالقوة”.

وقالت إن الولايات المتحدة هي التي “تهدد السلام والاستقرار وتدمر التوازن الأمني ​​الاستراتيجي”.

وقال رئيس كوريا الجنوبية لي-جيه ميونج في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن “من الأفضل” للحليفين وقف التدريبات العسكرية المشتركة عند إرساء نظام سلام راسخ.

ومر أكثر من أسبوع منذ أن اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات مع جارتها الشمالية لمناقشة ترسيم حدود واضحة على طول خط ترسيم الحدود العسكرية لمنع الاشتباكات المسلحة عند الحدود.

ولم ترد كوريا الشمالية على الاقتراح.