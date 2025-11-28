برلمان مولدوفا يوافق على إغلاق المركز الثقافي الروسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 01:57 صباحاً - منذ 49 دقيقة

صوّت برلمان مولدوفا، اليوم الخميس، على قرار إغلاق مركز ثقافي روسي، في محاولة جديدة للحد من نفوذ موسكو في البلاد بعد يوم من استدعاء السفير الروسي بسبب توغل طائرات مسيرة قالت مولدوفا إنه أمر غير مقبول.

وأيد هذا الإجراء 57 عضوا بالمجلس من أصل 101. ويحظى حزب (العمل والتضامن) الحاكم المؤيد لأوروبا بزعامة الرئيسة مايا ساندو بأغلبية في المجلس.

وقالت الحكومة إن المركز الروسي للعلوم والثقافة في كيشيناو ربما يكون أداة للترويج للروايات التي تشكل تهديدا لأمن مولدوفا.

ونظرا لاعتبارات قانونية، سيظل المركز مفتوحا حتى يوليو تموز 2026. وشهدت مسالة إغلاقه مناقشات لعدة أشهر.

وتسعى ساندو، التي انتخبت لأول مرة في عام 2020، إلى انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العقد. وتندد بالحرب الروسية في أوكرانيا وتتهم موسكو بمحاولة زعزعة الاستقرار والتلاعب بالرأي العام في الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الثقافة كريستيان جوردان إن الحكومة لم تتمكن من تحديد طبيعة نشاط المركز لأنه منذ عام 2021 “لم يقترح أي مشروع مشترك أو فعالية”.

فيما قالت أحزاب المعارضة الصديقة لروسيا إن الحكومة لم تتمكن من تقديم مثال واحد على نشاط غير قانوني للمركز.

وجاءت أولى دعوات وزارة الخارجية في مولدوفا لإغلاق المركز بعد اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي للبلاد في وقت سابق من هذا العام.

ونددت الوزارة أمس الأربعاء بأحدث واقعة وفيها اخترقت ست مسيرات المجال الجوي فيما وصفته بأنه “انتهاك خطير لسيادة مولدوفا وتهديد مباشر للسيادة الوطنية والإقليمية”.

وتتهم روسيا مولدوفا باتباع نهج “معاد لموسكو”. وتبادل البلدان طرد دبلوماسيين، وكانت آخر مرة في أبريل نيسان.