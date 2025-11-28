عائلة فضل شاكر تكسر الصمت: حالته بخير.. والشائعات لا أساس لها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 01:57 صباحاً - منذ 16 ثانية

بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان فضل شاكر ونقله إلى أحد المستشفيات، أصدرت عائلته بياناً رسمياً نفت فيه هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن حالته بخير.

ونشر نجله محمد شاكر بيانا عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وجاء فيه:

“نحن عائلة فضل شاكر، نودّ أن نوجّه جزيل الشكر إلى كل من يقف معنا في هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها.

إن محبّتكم واهتمامكم وسؤالكم عن فضل شاكر يقوّينا ويزيد من عزيمتنا وإصرارنا على إحقاق الحق وإظهار الحقيقة بالسبل القانونية”.

وتابع بيان العائلة: “نودّ أن نطمئنكم إلى أنّ صحة فضل شاكر بخير والحمد لله وكل ما يُشاع عن تدهور حالته الصحية عار من الصحة.

نقدّر كل رسالة وكل سؤال وكل ما تقدّمونه من دعم لنا

الفرج آتٍ إن شاء الله”.