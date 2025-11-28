الادعاء الهولندي يغرم مورغان ستانلي 101 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 12:49 صباحاً - منذ ساعتين

قال الادعاء الهولندية، اليوم الخميس، إنه فرض غرامة إجمالية قدرها 101 مليون يورو (117.10 مليون دولار) على شركتين تابعتين لمورغان ستانلي في لندن وأمستردام بسبب التهرب من دفع ضرائب على الأرباح.

وأضاف الادعاء أن العقوبة منفصلة عن الالتزام الضريبي الذي سدده مورغان ستانلي لإدارة الضرائب الهولندية في نهاية 2024، بما يشمل الفائدة المستحقة.

وبموجب القانون الهولندي، يحق للمساهمين المحليين استرداد ضرائب الأرباح أو تعويضها، بينما لا يحق للمستفيدين الأجانب ذلك عادة. وذكر الادعاء أن مورغان ستانلي استخدم هيكلا خاصا يسمح للأطراف غير المؤهلة بالمطالبة بهذه التخفيضات الضريبية دون سند قانوني.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن الادعاء أنه سيستدعي مورغان ستانلي، ولكن قبل البت في الإجراءات الجنائية بوقت قصير، قبلت شركة الخدمات المالية الغرامة.

وقال موغان ستانلي إنه “سعيد بحل هذه المسألة التاريخية”، التي تتعلق بإقرارات الضرائب للشركات المقدمة في هولندا منذ ما يربو على 12 عاما.