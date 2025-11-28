روسيا: الجيش يسيطر على 70% من بوكروفسك الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تحاصر مدينة بوكروفسك في أوكرانيا وباتت تسيطر على 70 بالمئة منها، لكن القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي قال إن كييف تدافع بقوة مع احتدام القتال في وسط المدينة.

وتسعى موسكو للسيطرة تماما على بوكروفسك.

وتقول موسكو إن السيطرة على بوكروفسك ستتيح لها التقدم شمالا نحو أكبر مدينتين متبقيتين تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك وهما، كراماتورسك وسلوفيانسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن وحداتها الهجومية تتقدم في وسط بوكروفسك وشمالها، وأن قواتها تحرز تقدما في شرق مدينة ميرنوهراد وغربها وجنوبها.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني، على منصات التواصل الاجتماعي، إن القوات الأوكرانية تصدت لمحاولات القوات الروسية لشن هجمات جديدة على بوكروفسك وميرنوهراد.