موريتانيون مقيمون في المغرب يطلبون من الرئيس ولد الغزواني فتح قنصلية في العيون

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: وجّه موريتانيون يقيمون في الأقاليم الجنوبية المغربية رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر السفارة الموريتانية في الرباط، يطالبون فيها بتحسين وتقريب الخدمات القنصلية لفائدة الجالية الموريتانية في مدينة العيون لتسهيل الخدمات القنصلية وتلبية حاجياتهم الإدارية.

وتأتي الرسالة، التي رفعتها "تنسيقية قبائل الجنوب" وتتوفر ""الخليج 365"" على نسخة منها، في وقت تشهد فيه مدينة العيون تحولات اقتصادية واجتماعية واسعة، جعلتها محورا لجاليات إفريقية متعددة، بينها جالية موريتانية مستقرة منذ سنوات. ويشير الموقعون على الرسالة إلى أن المسافة الفاصلة بين أماكن إقامتهم وأماكن تقديم الخدمات القنصلية تجعل من الإجراءات الإدارية "عبئا يوميا"، الأمر الذي يدفعهم إلى طلب تمثيلية قنصلية دائمة بالمدينة.



نص الرسالة التي بعثت بها الجالية الموريتانية المقيمة بالمملكة المغربية إلى الرئيس الموريتاني

وجاء في الرسالة أن أفراد الجالية "يقدّرون العناية التي توليها الحكومة الموريتانية لمواطنيها بالخارج"، لكنهم يرون أن "فتح قنصلية بالعيون بات ضرورة عملية بسبب اتساع دائرة حاجات الجالية وتعدد ارتباطاتها الإدارية". وأوضح الموقعون أن إنشاء هذا المرفق سيختصر الوقت والجهد، ويضمن خدمات أكثر قربا وفعالية.

وذكرت الرسالة بعدد الدول العربية والإفريقية التي افتتحت قنصليات عامة أو فخرية لها في المدينة، معتبرة أن هذا التوجه الجديد يعكس دينامية دبلوماسية مرتبطة بالتحولات التي تعرفها الصحراء المغربية، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطب إداري وتجاري.

وأشار نص الرسالة إلى البعد الإنساني للطلب، بوصفه جزءا من التزام الدولة تجاه جالياتها، لاسيما في مناطق تعرف نشاطا تجاريا مكثفا وتواصلا بشريا واسعا بين الموريتانيين والمغاربة. كما عبّر أصحاب المبادرة عن ثقتهم في أن حرص الرئيس ولد الغزواني على مصالح الموريتانيين سيدفع نحو دراسة الطلب "بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز الروابط التاريخية" بين البلدين.

وتكتسب المبادرة، رغم بساطتها، بعدا دبلوماسيا بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمدينة العيون، ودورها المتنامي في العلاقات المغربية – الإفريقية. كما تأتي في سياق إقليمي يتّجه نحو تقوية آليات التعاون الثنائي وتكثيف الحضور القنصلي في مناطق العبور والتجارة.

وأرفقت الرسالة بلائحة توقيعات اللجنة التنسيقية، إلى جانب توقيعات أعضاء من الجالية، بهدف تأكيد الطلب وضرورته بالنسبة لأفراد الجالية الموريتانية المقيمة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.