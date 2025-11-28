سعر الذهب يقفز ارتفاعاً - توقعات اليوم – 28-11-2025

انخفض سعر سهم بنك الشارقة (BOS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.34 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المهم 1.18 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط