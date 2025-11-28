سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 28-11-2025

تراجع سعر سهم أملاك للتمويل (AMLAK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.75 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.46 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط