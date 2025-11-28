- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستعيد زخمه الإيجابي – توقعات اليوم – 28-11-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-11-28 02:49AM UTC
تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في وقت سابق بتصريف تشبعه البيعي بها، ما يعطيه مساحة أكبر لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القادمة.