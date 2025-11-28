الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستعيد زخمه الإيجابي – توقعات اليوم – 28-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-28 02:49AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في وقت سابق بتصريف تشبعه البيعي بها، ما يعطيه مساحة أكبر لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القادمة.

