سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتحرك بنطاق جانبي ضيق – توقعات اليوم – 28-11-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يحول دون سقوط الزوج طيلة الفترة السابقة، في ظل سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل بزاوية ميل كبيرة نسبياً، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعيق من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب.