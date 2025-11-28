سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 28-11-2025

اتسمت تحركات سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً تجميع زخماً إيجابياً يساعده على عودة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، ما يشير إلى قرب انتهاء تلك الحركة المتذبذبة.