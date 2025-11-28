سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول استئناف مكاسبه – توقعات اليوم – 28-11-2025

يحاول سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) اكتساب زخماً إيجابياً على مستوياته اللحظية الأخيرة، في تداولات شبه جانبية ضيقة مستفيداً من تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في وقت سابق في تصريف تشبعه الشرائي بها، ليحاول الزوج التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.