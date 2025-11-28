سعر النفط الخام يهاجم مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 28-11-2025

شهد سعر سهم سيراميك رأس الخيمة (RAKCEC) سلسلة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.50 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.33 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط