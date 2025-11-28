84 قتيلا وعشرات المفقودين في فيضانات وانزلاقات التربة بجزيرة سومطرة

ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت جزيرة سومطرة في إندونيسيا هذا الأسبوع إلى 84 شخصا، بحسب ما أكده مسعفون الجمعة، مع استمرار فقدان عشرات الأشخاص.

وأوضح الناطق باسم شرطة شمال سومطرة فيري والينتوكان في تصريح لوكالة فرانس برس أن عدد الضحايا في المقاطعة بلغ 62 قتيلا حتى صباح الجمعة، فيما أصيب 95 شخصا بجروح تراوحت بين الخطيرة والطفيفة، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن ما لا يقل عن 65 مفقودا.

وفي مقاطعة سومطرة الغربية المجاورة، سجلت السلطات المحلية مقتل 22 شخصا على الأقل، بينما ما يزال 12 آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفادت به وكالة الكوارث المحلية.