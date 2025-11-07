شاهد بالفيديو.. المطربة السودانية لينا قاسم تتغنى بأغنية الفنانة المصرية شيرين “جرح تاني” وتنال إعجاب الجمهور

نشرت الفنانة السودانية, الشابة لينا قاسم, مقطع فيديو نال إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة برنامج أغاني وأغاني, ظهرت في المقطع وهي تتغنى بأغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب “جرح تاني”, بطريقة نالت إعجاب جمهور مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

