شاهد بالفيديو.. من أمام طائرتهم.. نسور الجو يوجهون رسالة لقائد المليشيا “حميدتي”: (أنت مرتزق لذلك لا تستطيع أن تفرق بين العلم السوداني والمصري)

وجه ضباط بسلاح الطيران السوداني, رسالة لقائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميديت”, من أمام طائرتهم التي تستعد للتحليق. وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصده محرر موقع النيلين, فقد رد الضابط المتحدث على إدعاءات قائد المليشيا السابقة. وكان “حميدتي”, قد اتهم دولة مصر, بقصف مناطقهم بالطيران, ليرد عليه الضابط: (أنت مرتزق لذلك لا تستطيع أن تفرق بين العلم السوداني والمصري). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

