عدنان فيحان يظفر بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب انتخب النائب عدنان فيحان نائبًا أول لرئيس البرلمان".

وأشارت الدائرة الإعلامية، الى أن "عدد المصوتين 306، فيما بلغ عدد الأوراق 306"، مشيرة الى ان "النائب عدنان فيحان حصل على 178 صوتاً، فيما بلغ عدد المصوتين للنائب محسن المندلاوي107، وبلغت عدد الأوراق الباطلة 22".

وانتهت، قبل قليل، عملية التصويت لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وأشار البيان إلى "بدء عملية العدّ والفرز لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب".

وكانت قد أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أسماء المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.

وقالت الدائرة في بيان، ان "رئيس السن النائب عامر الفايز أغلق باب الترشيح لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وهما: النائب عدنان فيحان، والنائب محسن المندلاوي".

يذكر أن مجلس النواب، انتخب قبل قليل، هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس بدورته السادسة، بحصوله على 208 أصوات.

