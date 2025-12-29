القضارف تكمل الترتيبات للبدء في تنفيذ إسكان أسر الشهداء

شرعت اللجنة العليا لتشييد مدن الكرامة لإسكان أسر شهداء معركة الكرامة بولاية القضارف في وضع الترتيبات النهائية للبدء الفوري في بناء الابراج السكنية النموذجية لأسر الشهداء بالقضارف. وحيا والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتشييد مدن الكرامة لأسر الشهداء بحضور قائد الفرقة الثانية مشاة وعدد من الوزراء والقيادات المجتمعية بالولاية، حيا شهداء البلاد والقضارف بصفة خاصة الذين قدموا دمائهم الذكية تلبية لنداء الوطن. واعلن الوالي البدء الفوري في العمل ليستكمل نهائيا منتصف العام القادم ، كما أعلن دعمه للمشروع بمبلغ ثلاثة مليار جنية ، ودعا كافة اهل الولاية والخيرين والمؤسسات والمحليات لضرورة المساهمة والمشاركة في هذا المشروع الكبير. فيما أوضح اللواء الركن خالد القاضي قائد الفرقة الثانية مشاة أهمية مشروع إسكان أسر الشهداء باعتباره من المشروعات الداعمة لإحياء قيم التكافل والتراحم ، مشيدا بمبادرات أهل القضارف الكبيرة ودعم معركة الكرامة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

