انطلاق بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات ( الارجوميتر ) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور عدد كبير من الطلاب والمهتمين برياضة التجديف.

تقام البطولة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، وتهدف إلى تعزيز رياضة التجديف وتشجيع الشباب على ممارستها، وتعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الرياضية في مصر.



يشارك في البطولة اكثر من 150 لاعبًا ولاعبة من طلبة الجامعات المصرية، ويمثلون 15 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي، من المتوقع أن تكون المنافسة قوية بين اللاعبين، حيث يتنافسون على الفوز بالمراكز الأولى في فئات مختلفة.

يعكس انطلاق هذه البطولة التزام الجامعات بتعزيز الرياضة وتوفير الفرص للشباب لممارسة أنشطة رياضية مختلفة.

من المتوقع أن يكون للبطولة تأثير إيجابي على الرياضة في الجامعات المصرية وتعزيز الروح الرياضية بين الطلاب كما ستساهم في اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير مهارات اللاعبين في رياضة التجديف.