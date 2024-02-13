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انطلاق بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات ( الارجوميتر ) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور عدد كبير من الطلاب والمهتمين برياضة التجديف.

تقام البطولة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، وتهدف إلى تعزيز التجديف وتشجيع الشباب على ممارستها، وتعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات في مصر.
 

يشارك في البطولة اكثر من 150 لاعبًا ولاعبة من طلبة الجامعات المصرية، ويمثلون 15 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي، من المتوقع أن تكون المنافسة قوية بين اللاعبين، حيث يتنافسون على الفوز بالمراكز الأولى في فئات مختلفة.

يعكس انطلاق هذه البطولة التزام الجامعات بتعزيز وتوفير الفرص للشباب لممارسة أنشطة رياضية مختلفة.

من المتوقع أن يكون للبطولة تأثير إيجابي على الرياضة في الجامعات المصرية وتعزيز الروح الرياضية بين الطلاب كما ستساهم في اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير مهارات اللاعبين في رياضة التجديف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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