حسام حسن يورط كولر قبل مواجهة سيمبا التنزاني

تسبب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول في ورطة للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

ويلتقي الاهلي نظيره سيمبا التنزاني غدًا الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 5 إبريل المقبل.

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وتسبب حسام حسن في ورطة لكولر، خاصة بعد حالة الإجهاد التي يعاني منها لاعبو الأحمر الدوليون، وهم محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، ومروان عطية ومحمد هاني.

وشارك الرباعي في مبارتي منتخب مصر ضد نيوزلندا وكرواتيا في كأس العاصمة، التي توج بها المنتخب الكرواتي بالفوز على الفراعنة برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

ووضع الجهاز الفني للاهلي برنامج تأهيلي خاص للاعبين الدوليين قبل مواجهة سيمبا، خاصة وأنهم ضمن العناصر الأساسية بالفريق.

ويطمح لاعبو الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب خارج الديار؛ لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة يوم 5 إبريل المقبل، والتي ستلعب على استاد القاهرة الدولي.