فتح باب الترشيح لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "رئيس السن النائب عامر الفايز فتح باب الترشيح لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب".

وبحسب البيان، تقدم للترشيح كل من النائب ريبوار كريم وشاخوان عبدالله.

وكان مجلس النواب، قد انتخب في وقت سابق من اليوم، هيبت الحلبوسي رئيساً له، فيما ظفر عدنان فيحان بمنصب النائب الأول للرئيس.

