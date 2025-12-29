هاني رمزي يُفجع بوفاة أقرب الناس إليه

- 1/2
دبي - فريق التحرير: رحلت والدة الممثّل المصري هاني رمزي بعد صراع طويل مع المرض، حيث أعلن شقيقه الخبر عبر منشور على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، كشف فيه أنّها فارقت الحياة عقب معاناة طويلة مع المرض.
وأوضح في رسالته أنّ والدته انتقلت إلى رحمة الله بهدوء وسلام، بعد رحلة شاقّة من الألم والمعاناة الصحيّة.
ومن المنتظر أن يُعلَن خلال الساعات القليلة المقبلة عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتقبّل العزاء.
