إنفيديا تستحوذ على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل بموجب اتفاق سبتمبر

انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو حاد في ظل هدوء التعاملات وعمليات لجني الأرباح مع اقتراب عام 2025 من نهايته.

يتجه النحاس، وهو معدن أساسي لقطاعي الطاقة المتجددة والبنية التحتية الصناعية، لتسجيل أكبر زيادة سنوية في أسعاره منذ أكثر من 15 عاماً، بعدما ارتفع بأكثر من 35% خلال عام 2025.

وانضم المعدن إلى الفضة والذهب كملاذ آمن للاستثمار، في ظل المخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار. وقد تجاوز سعر النحاس في ديسمبر مستوى 12 ألف دولار للطن، مسجلاً أكبر صعود له منذ مرحلة التعافي التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008.

وجاء في منشور على منصة إكس (X): «دخل النحاس رسمياً مرحلة اكتشاف الأسعار بعد اختراقه الحاسم لمستويات مقاومة رئيسية. وقد يثبت أنه أحد أهم الأصول الكلية في عام 2026 من وجهة نظري. تحركات اكتشاف الأسعار تكون غالباً انفجارية بطبيعتها، وأعتقد أن هذا هو الحال هنا. لننطلق».

وبحسب بارثيف جونسا، نائب الرئيس في Anand Rathi Institutional، فإن الارتفاع الحاد في أسهم هندوستان كوبر—التي قفزت بنحو الضعف منذ بداية العام—لا يعود فقط إلى صعود أسعار النحاس، بل إلى مزيج من النمو المستدام في أحجام الإنتاج، وتمديد عقود امتياز المناجم، والقيود الهيكلية على جانب المعروض.

وفي حديثه لقناة ET Now، قال جونسا إن وصول أسعار النحاس إلى 13 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن (LME) قد ساعد بلا شك في تحسين المعنويات، إلا أن إعادة تقييم السهم تعكس عوامل أساسية أعمق تتجاوز مجرد تحركات الأسعار.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، هبطت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار في تمام الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.3% إلى 5.58 دولار للرطل.