إنجازات وشراكات استراتيجية تحققها المملكة في معرض سوق السفر العالمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها المميزة في معرض سوق السفر العالمي “WTM 2025” بتوقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم مع قادة القطاع السياحي العالميين. وشهد الجناح السعودي إقبالًا واسعًا من الزوار الذين استمتعوا بالتجارب السياحية والثقافية المتنوعة.

وحصدت الدرعية والقدية والمدينة المنورة جوائز مميزة خلال المعرض. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة عبدالله الحقباني أن هذه المشاركة تأتي ضمن سعي المملكة لتعزيز التعاون الدولي وتنمية الاستثمارات في القطاع السياحي.

ويتطلع الحقباني لاستقبال شركائه العالميين في منتدى “TOURISM” بالرياض الأسبوع المقبل، لبحث التحديات واستقطاب الاستثمارات وتوقيع المبادرات الداعمة لبناء قطاع سياحي مستدام.