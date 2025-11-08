شرطة أبوظبي تشارك في الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة 2025، الذي نظمته مستشفيات الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التابعة لمجموعة بيورهيلث، تحت شعار «صحة المجتمع تبدأ من الأسرة»، وذلك بمجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بمنطقة الظفرة.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز منظومة السلامة المرورية للجمهور في مختلف الفعاليات والمناسبات، مشيراً إلى جهود الدوريات الأمنية في تنظيم الحركة المرورية، وضمان انسيابيتها أثناء الملتقى، بما يحقق أعلى معايير السلامة لزوار الفعالية.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً كبيراً من الأسر وطلبة المدارس، فيما أكدت شرطة أبوظبي استمرارها في دعم المبادرات المجتمعية والصحية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن والسلامة في إمارة أبوظبي.