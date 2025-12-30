سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت، اليوم الاثنين، أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على مناطق متفرقة بكل إمارات الدولة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية شرقاً وشمالاً، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتفصيلاً: هطلت أمطار غزيرة على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه عجمان، وسيح القصيدات، والغيل، وجنوب اصفي، وغرب المنيعي برأس الخيمة، وعلى نهي، والحيل بالفجيرة، وخورفكان بالشارقة.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، على القصيص بدبي، وعلى مناطق في أم القيوين، وعلى وادي قداعة، ووادي البيح، وأم عرج، وجبل ينس، وجنوب أذن، ووادي العيم، وكدرا برأس الخيمة، إضافة إلى منطقة حبحب بالفجيرة.

إلى ذلك، هطلت أمطار متوسطة على الخوانيج بدبي، والدقداقة، وخت، وجبل مبرح برأس الخيمة، وعلى القادسية بالشارقة. كما هطلت على الجروف، والحلاة، وضدنا، والرحيب، وقراط، والقرية، ومربح بالفجيرة، ومطار الفجيرة الدولي.

فيما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطوار، ومحيصنة بدبي، وعلى الظيت، والقصيدات، والرفاعة، والساعدي برأس الخيمة، وعلى مدينة الفجيرة، ودبا بالفجيرة، وعلى مليحة، والمدام بالشارقة.

وهطلت أمطار خفيفة على غرب السمحة، وغنتوت، ورأس غناضة، والجرف، وسيح شعيب، وشمال العجبان بأبوظبي، وعلى جبل علي، والليسيلي، ولهباب بدبي، ومطار دبي الدولي، ومحافز بالشارقة ومطار الشارقة الدولي، والقصيدات، وأعسمة، والمصيلي برأس الخيمة، وعلى مطار رأس الخيمة الدولي، والطيبة، ووادي السدر، ووادي عبادلة، ومربض، ومسافي، والعقة، والفرفار بالفجيرة.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، وانخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً سرعتها 15 إلى 30 كم/س تصل أحياناً إلى 60 كم في الساعة، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شمالاً وشرقاً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س، مثيرة الغبار والأتربة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.