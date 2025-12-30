تكنولوجيا: LG تتحدى The Frame من سامسونج بتلفازها الجديد Gallery TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت LG رسميًا فئة اجهزة التلفاز ذات التصميم الإطاري، حيث أعلنت عن تلفازها الجديد Gallery TV كأول دخول مخصص لها في هذا القطاع المتنامي.

وبهذا تصبح LG اللاعب الخامس الكبير في هذه الفئة، بعد أن قدمت شركات مثل Samsung وTCL وSkyworth وHisense نماذج من اجهزة التلفاز الإطارية على مدار السنوات الماضية.

وسيتوفر تلفاز LG Gallery بحجمَي 55 و65 بوصة، معتمداً على لوحة 4K Mini LED بدلًا من تقنية OLED التي اشتهرت بها الشركة عادةً.

قد يختلط على البعض هذا الطراز الجديد مع سلسلة G Series OLED السابقة التي كانت تحمل اسم Gallery، لكن LG اختارت تقنية Mini LED لهذا التلفاز تحديدًا لأنها تتحمل عرض الصور الثابتة لفترات طويلة دون مشاكل الاحتراق المرتبطة بشاشات OLED.

وتشير الشركة إلى أن اللوحة تحتوي على معالجة سطحية متخصصة تقلل من الانعكاسات والوهج، وهو أمر ضروري لتلفاز مخصص للعرض المستمر طوال اليوم تحت ظروف إضاءة مختلفة.

ويأتي التلفاز مزودًا بإطارات مغناطيسية قابلة للتبديل، حيث يتم تضمين إطار أبيض بشكل افتراضي، بينما تتوفر خيارات بإطارات خشبية بشكل منفصل حسب السوق.

ويعمل التلفاز على منصة Gallery+ التي تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 4500 صورة، تشمل أعمال فنية وتصوير فوتوغرافي ومشاهد سينمائية.

كما يمكن للمستخدمين تحميل صورهم الخاصة أو استخدام الخيارات المدمجة لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وللوصول إلى المكتبة الكاملة، يلزم الاشتراك، بينما تتوفر مجموعة محدودة من المحتوى مجانًا، على غرار متجر Art Store الخاص بـ Samsung.

ويحتوي التلفاز على مستشعر ضوء مدمج يقوم بضبط السطوع والألوان وفقًا للإضاءة المحيطة، بهدف إعادة إنتاج ملمس وألوان الأعمال الفنية بدقة عالية. ولم تعلن LG بعد عن الأسعار أو توفر التلفاز في الأسواق المختلفة، لكن من المتوقع أن تُكشف هذه التفاصيل بعد عرضها في CES.

المصدر