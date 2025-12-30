لجنة أمن ولاية ولاية تقرر منع الاحتفالات والحفلات بالصالات والأندية والمنتجعات

قررت لجنة أمن ولاية ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم منع إحتفالات بداية العام الجديد بالصالات والأندية والمنتجعات ومنع التظاهرات والمسيرات وعدم التصديق لها والتعامل معها بحسم

فيما اشاد الاجتماع بضبطيات الاطواف المشتركة والتطويق الامني(الكردونات)

كما وجه الاجتماع مخاطبة المحليات لاستكمال لجان الخدمات..

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

