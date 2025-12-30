انت الان تتابع خبر جولة ثالثة وانسحاب وترشيح وانطلاق اقتراع.. هذا ما حدث بالبرلمان! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بدأت"، فيما اشارت الى ان "النائب شاخوان عبدالله المرشح لمنصب نائب الثاني لرئيس المجلس سحب ترشيحه للمنصب، فيما افتتح رئيس السن باب الترشيح لمنصب نائب الرئيس المجلس".

وتابعت، أن "النائب فرهاد الأتروشي رشح نفسه إلى منصب نائب رئيس المجلس"، مبينة أنه ""بدأت ايضاً عملية الاقتراع لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب".