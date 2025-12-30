المقاومة الشعبية بشمال دارفور: زيارة براون للفاشر جاءت متأخرة بعد طمس المليشيا لجرائمها

أصدرت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور بيانًا توضيحيًا للرأي العام المحلي والدولي بشأن زيارة منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، السيدة دينيس براون، إلى مدينة الفاشر، ووصفت الزيارة بأنها جاءت متأخرة، مما يجعلها بلا أثر حقيقي، خاصة بعد أن طمست مليشيا الدعم السريع جرائمها.

وأكد البيان أن الزيارة كان ينبغي أن تتم في وقت كانت فيه الولاية تتعرض للقصف والحصار الشديد.

وأشار البيان إلى أن الزيارة اقتصرت على مواقع محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا مع مليشيا الدعم السريع، مما حال دون الاطلاع على الصورة الكاملة للأوضاع الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تعانيها المدينة. وأضاف أن الزيارة لم تشمل مواقع حيوية، مثل سجن شالا ومستشفى الأطفال ومخيم زمزم الذي تم تحويله إلى مركز تابع للمليشيا، والتي كانت ستكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي لا يمكن حجبها.

وأوضح البيان أن السيدة براون أشارت إلى أن المدينة تحولت إلى “مدينة أشباح ومسرح جريمة”، وأن السكان يعيشون في ظروف “مهينة وغير آمنة”، ويعانون من المجاعة وانعدام المياه والصرف الصحي، وهو ما يتطابق مع ما وثقته المقاومة الشعبية حول عدم صلاحية المدينة للسكن أو العودة في ظل سيطرة المليشيا.

وفيما يتعلق بغياب الجرحى، أشار البيان إلى أن براون أعربت عن قلقها من عدم رؤية جرحى في المدينة، بينما أكدت المقاومة الشعبية أن الجرحى الذين لم يتمكنوا من الفرار “تمت تصفيتهم بدم بارد” على يد المليشيا، وأحرق بعضهم أحياءً، ودُفن آخرون في مقابر جماعية، مؤكدة أن غياب الجرحى هو نتيجة مباشرة لجرائم إبادة ممنهجة.

واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة بمدينة الفاشر، ومحاسبة المسؤولين عنها.

نص بيان المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور

بسم الله الرحمن الرحيم

المقاومة الشعبية – ولاية شمال دارفور

بيان توضيحي بشأن زيارة مسؤولة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة السيدة/ دينيس بروان إلى مدينة الفاشر

في أعقاب الزيارة التي قامت بها منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، السيدة دينيس براون، إلى مدينة الفاشر، وما ورد في تصريحاتها من تساؤلات وملاحظات، تودّ المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن توضح للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:

أولاً:

تأخرت الزيارة عن وقت النداء الحقيقي، يوم كانت الولاية تُستنزف بالقصف والحصار، وبعد أن طمست المليشيا جرائمها، تصبح أي زيارة بلا معنى أو أثر.

ثانياً :

إن الزيارة التي قامت بها البعثة الأممية اقتصرت على مواقع محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا مع مليشيا الدعم السريع، وهو ما أقرّت به السيدة براون بقولها: _تحركنا فقط في المناطق التي تم الاتفاق عليها مع الدعم السريع _ هذا التقييد في الحركة حال دون الاطلاع على الصورة الكاملة للأوضاع الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تشهدها المدينة.

ثالثآ:

كان من الضروري أن تشمل الزيارة مواقع حيوية تعكس حجم الجرائم والانتهاكات، مثل سجن شالا، مستشفى الأطفال، منطقة قرني، مبنى حماية الأسرة والطفل، جامعة الفاشر، ومخيم زمزم الذي تم تحويله إلى مركز خاص تابع للمليشيا. هذه المواقع تشهد على معاناة المدنيين والمعتقلين، وكان من شأن زيارتها أن تكشف حقائق لا يمكن حجبها.

رابعآ:

أشارت السيدة براون إلى أن مدينة الفاشر تحولت إلى _مدينة أشباح ومسرح جريمة_ ، مؤكدة أن السكان يعيشون في ظروف _مهينة وغير آمنة، ويعانون من المجاعة وانعدام المياه والصرف الصحي _. هذه الشهادة الأممية تتطابق مع ما وثقته المقاومة الشعبية من أن المدينة لم تعد صالحة للسكن أو العودة في ظل سيطرة المليشيا.

خامسآ:

بشأن تساؤلات الوفد الأممي حول غياب الجرحى:

أعربت السيدة براون عن قلقها قائلة: _لم نرَ جرحى في المدينة، وهذا أمر يثير القلق _ وفي هذا السياق، تؤكد المقاومة الشعبية أن جميع الجرحى الذين لم يتمكنوا من الفرار قد تمّت تصفيتهم بدمٍ بارد على يد مليشيا الدعم السريع. بعضهم أُحرق أحياءً، وآخرون دُفنوا في مقابر جماعية في مواقع موثقة لدينا، وقد أشرنا إلى هذه الجرائم في بيانات سابقة. إن غياب الجرحى ليس لغزًا، بل نتيجة مباشرة لجرائم إبادة ممنهجة.

اخيرآ :

تجدّد المقاومة الشعبية دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، وندعو إلى فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة بمدينة الفاشر، ومحاسبة المسؤولين عنها.

أبوبكر أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية – شمال دارفور