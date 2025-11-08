3 مواقع على كورنيش أبوظبي مخصصة للصيد الترفيهي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

حددت بلدية مدينة أبوظبي، 3 مواقع مخصصة للصيد الترفيهي على كورنيش أبوظبي، مزودة بعناصر الراحة والسلامة كافة، بهدف تمكين هواة الصيد من ممارسة هوايتهم في بيئة مسؤولة تراعي استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية.

ودعت البلدية، جميع هواة صيد السمك في الشواطئ للالتزام بتحقيق معايير النظافة العامة لمنطقة الصيد، والمساهمة في الحفاظ على المظهر العام، وعدم ترك أي مخلفات من شأنها تلويث البيئة البحرية أو الشاطئ، مؤكدة أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية في حماية المرافق الطبيعية وصونها.

وتوزعت مواقع الصيد المعتمدة على كورنيش أبوظبي، مقابل فندق الشيراتون، ومقابل حديقة البحيرة، وكاسر الأمواج على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبينت البلدية أنها وفرت المرافق المناسبة للمصطادين، بما يحقق الحفاظ على المظهر العام والنظافة، ومنها توفير سلال نفايات، مقاعد جلوس، وبرادات مياه موزعة بعناية، بما يضمن راحة الصيادين وسلامتهم، ويعكس الحرص على دعم الأنشطة المجتمعية ضمن بيئة منظمة وآمنة.

وتنفذ البلدية بشكل مستمر حملات توعية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر الوعي حول الأماكن المصرح بها لصيد الأسماك، وتعزيز الالتزام بالممارسات البيئية السليمة في أبوظبي وضواحيها.

ويشترط لممارسة الصيد الترفيهي، الحصول على رخصة الصيد من خلال التقديم لذلك عبر منصة «تم»، حيث يتم إصدار التراخيص من قبل هيئة البيئة - أبوظبي. ووفقاً للائحة رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي، فإن أنواع الأسماك الموجودة كافة في مياه الصيد التابعة للإمارة يمكن صيدها عدا 10 أنواع من الكائنات البحرية المحظور صيدها وفقاً للقرار، و24 نوعاً حدد القرار الكميات التي يسمح بصيدها باعتبارها من الأنواع «المستنزفة».

ويهدف القرار رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي إلى دعم أنشطة الصيد الترفيهي، وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة.