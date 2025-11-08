جائزة البرازيل الكبرى: نوريس أول المنطلقين في سباق السرعة

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : سينطلق البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، متصدر ترتيب السائقين، للمرة الاولى هذا العام من المركز الأول للسباق السريع في جائزة البرازيل الكبرى السبت بعدما هيمن على التجارب التأهيلية الجمعة.

وسجل نوريس 1:09.243 دقيقة متفوقا بفارق 0.097 ثانية عن الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (مرسيدس)، و0.185 ثانية عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري بعدما كان انتزع منه صدارة ترتيب السائقين عقب فوزه في جائزة المكسيك الكبرى قبل أسبوعين.

قال نوريس الذي استعاد الصدارة لأول مرة منذ ستة أشهر "يوم رائع بالنسبة لي. إنها عطلة نهاية أسبوع طويلة، واليوم هو الجمعة فقط، ومن المتوقع أن يكون الطقس عاصفا ورطبا، لذا علينا أن نكون مستعدين لذلك".

وخيّب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، الآمال بتسجيله سادس أسرع توقيت على حلبة إنترلاغوس في ساو باولو التي تستضيف الجولة 21 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ويحتل فيرستابن المركز الثالث متأخرا بفارق 36 نقطة عن نوريس (25 عاما) الذي ارتفعت اسهمه بعدما بات يتقدم بنقطة واحدة عن بياستري في الترتيب (357 مقابل 356)، حيث ستتاح له فرصة تعزيز تفوقه صباح السبت خلال سباق السرعة.

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار السبت على حلبة ساو باولو الأسطورية ما قد تُحدث تغييرا جذريا وتُضيف بعض الإثارة إلى سباق غالبا ما يكون مملا.