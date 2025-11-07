شاهد.. دوران السيفتي في سيارة الشرطة يقود لاكتشاف أخطر عملية سرقة في أحد مطارات السعودية

قاد دوران السيفتي في إحدى سيارات الشرطة، رجال الأمن لاكتشاف أخطر عملية سرقة في أحد مطارات السعودية، ورغم أن المطارات السعودية من أبرز مطارات العالم استخداماً للتقنية الحديثة والمتطورة، إلا أنها شهدت حادثة غريبة تمثلت بسرقة 325 كيلو ذهب كانت قادمة من دبي واختفت فجأة فور وصولها المطار في المملكة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم تفاصيل هذه الحادثة التي كشفها أحد خبراء الأدلة الجنائية في السعودية.

سرقة 325 كيلوا ذهب في أحد مطارات السعودية

كشفت خبير الأدلة الجنائية العقيد الدكتور حسين آل صفيه، تفاصيل أغرب حادثة سرقة شهدتها أحد مطارات السعودية.

وقال العقيد آل صفيه خلال لقاء له مع برنامج "الليوان" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الحادثة بدأت عند وصول شحنة من دبي تحتوي على 325 كيلو ذهب، وفور وصولها أحد مطارات السعودية اختفت بشكل مفاجئ.

وأضاف أن المنطقة التي اختفت فيه الشحنة لم تكن تغطيها كاميرات المراقبة، وهو ما صعب على رجال الأمن مهمة اكتشاف الجناة والوصول إلى العصابة التي سرقت الشحنة.

دوران السيفتي يقود رجال الأمن إلى العصابة

قال العقيد الدكتور حسين آل صفيه، أن رجال الأمن أثناء مراجعتهم كاميرات المراقبة، لاحظوا وجود سيارة مختلفة عن بقية السيارات الموجودة في المكان.

وأوضح أن دوران السيفتي في جميع السيارات الموجودة كان باتجاه عقارب الساعة، بإستثناء سيارة وحدة كان دوران السيفتي فيها عكس عقارب الساعة وهذا مخالف للبرتوكول.

وتابع القول أنه من خلال هذه الملاحظة تم التوصل إلى أن السيارة المخالفة تمشي على برتوكول قديم ويقودها موظف سابق تم فصله من العمل قبل فترة.

وأضاف:"جهات التحقيق طلبت قائمة بالأشخاص الذين تم فصلهم أو إنهاء خدمتهم وكان الجاني من ضمن الأشخاص الذين تم إنهاء خدمتهم".