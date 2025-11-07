وفد من حكومة أبوظبي يزور شنغهاي وهانغتشو لتعزيز الابتكار الحضري والتعاون بين البلديات

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم وفد حكومي برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، زيارة رسمية إلى مدينتي شنغهاي وهانغتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، لتعزيز التعاون البلدي وتبادل الخبرات التنموية بين الجانبين.

شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات والمناقشات وزيارات ميدانية وعروضا تقنية مع كبار ممثلي الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية وخبراء القطاع.

ورافق معاليه، حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وراشد مصبح المنعي، المدير العام لبلدية مدينة العين.

جرى، على هامش الزيارة، لقاء جمع معالي رئيس الدائرة مع تشانغ شياوهونغ، نائب عمدة مدينة شنغهاي، لبحث أوجه التعاون الاستراتيجي البلدي، والذي تضمن استعراضاً لإنجازات المدينتين في مجالات التخطيط الحضري المبتكر، والتوجهات المستقبلية في هذا الإطار.

وقال معالي محمد علي الشرفا «تنسجم هذه الزيارة مع حرصنا على تقديم بيئات حضرية ترفع من جودة الحياة اليومية، وترتكز على خدمة المجتمع والتعاون البنّاء. ومن خلال اللقاءات والزيارات الميدانية في شنغهاي وهانغتشو، اكتسبنا رؤى قيّمة من شأنها توجيه خطواتنا المقبلة في أبوظبي لتطوير أحياء مترابطة وخدمات متميزة ومساحات تحتفي بإرثنا وتحتضن الابتكار في آن واحد».

وشارك الوفد، خلال زيارته لشنغهاي، في ورشة عمل مع جامعة تونغجي، ومجموعة تونغجي للتصميم المعماري، إحدى أبرز مؤسسات التصميم والاستشارات؛ تمحورت حول التكامل بين البيئة الطبيعية، والبنية التحتية، ووسائل النقل. وصاحب ذلك جولات في الواجهة البحرية التاريخية للمدينة المعروفة بـ «البُند»؛ وفي منطقة روكبوند، الحي التراثي المجدد، لدراسة استمرارية الإرث الحضري، وتلا ذلك تقييم لتطوير مماثل على ضفة نهر يانغبو.

وتفقد الوفد أنظمة السكن النموذجية لدى «كيو هوم»، إحدى الشركات الرائدة في حلول البناء المصنعة، واطلع على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول تخزين الطاقة في مركز شنغهاي للذكاء الاصطناعي.

وتعرف الوفد على أحدث التطورات في تقنيات البناء المتقدمة التي توفرها شركة «زيفو تكنولوجي»، ويشمل ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد للجسور والبنى التحتية والمرافق العامة، التي تعتمد على مواد معاد تدويرها بنسبة 60% باستخدام النمذجة الرقمية والطباعة الأوتوماتيكية.

واطلّع وفد الإمارة في جناح الصين بإكسبو شنغهاي العالمي على برنامج «المدن الإسفنجية» لإدارة مياه الأمطار وإعادة استخدامها، الذي طورته مجموعة «ريشساند تكنولوجي» باستخدام الرمال الصحراوية والتقنيات المسامية ذات المعايير المستدامة العالمية.

وفي هانغتشو، نظمت جلسة حوارية مع «100 أركيتكتس»، تناولت تصميم المناطق، والفعاليات الحيّة في الشوارع، والمساحات العامة المخصصة للشباب، وأعقب ذلك زيارة إلى «قاعة عرض التخطيط العمراني لمدينة هانغتشو» للاطلاع على نماذج متكاملة لأنظمة محاكاة التخطيط العمراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي تبرز توجهات المدينة في تطوير البنى التحتية، والاستغلال الأمثل للأراضي، وتجديد الأحياء بالتكيف مع طبيعة المناطق التاريخية، والحديثة والذكية على حد سواء.