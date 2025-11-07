رسمياً: السعودية تعلن نظام الإقامة الجديد وتطلق 4 تأشيرات معفية من الرسوم

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:20 صباحاً - أعلنت المملكة العربية السعودية عن البدء بتطبيق نظام الإقامة الجديد الذي يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030، مع إطلاق أربع تأشيرات معفية من الرسوم بهدف تحسين بيئة العمل والاستثمار، وجذب الكفاءات والمواهب العالمية، وتعزيز جودة الحياة للمقيمين داخل المملكة . وقد شمل ذلك تحديثات واسعة على شروط الإقامة، وآليات التجديد، ومتطلبات التوظيف، وتنظيم العمالة الوافدة دضظضف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نظام الإقامة المميزة في السعودية

يُعد نظام الإقامة المميزة أحد الأنظمة الاستراتيجية التي تم إقرارها لدعم التنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال. وقد تم إطلاق النظام لأول مرة في عام 2019 بمنتجين فقط:

إقامة دائمة غير محددة المدة.

غير محددة المدة. إقامة سنوية قابلة للتجديد لمدة من سنة حتى خمس سنوات.

وفي يناير 2025، تم توسيع النظام ليضم خمسة منتجات إضافية، وهي:

إقامة الكفاءة الاستثنائية

إقامة الموهبة

إقامة مستثمر أعمال

إقامة رائد أعمال

إقامة مالك عقار

شروط الحصول على الإقامة المميزة

تختلف الشروط التفصيلية بين كل منتج، إلا أن هناك شروطًا عامة يجب توفرها لدى جميع المتقدمين:

امتلاك جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 180 يومًا .

. تقديم إثبات الملاءة المالية مثل كشف حساب بنكي.

مثل كشف حساب بنكي. خلو السجل الجنائي للمتقدم وأسرته.

للمتقدم وأسرته. تقديم تقرير طبي حديث يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية (لا يزيد عن 6 أشهر).

يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية (لا يزيد عن 6 أشهر). أن تكون الإقامة داخل المملكة سارية لمدة لا تقل عن 90 يومًا عند التقديم (للمقيمين داخل السعودية).

خطوات التقديم على الإقامة المميزة

التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لمركز الإقامة المميزة. رفع المستندات المطلوبة ودفع رسوم معالجة الطلب (170 دولار أمريكي). انتظار دراسة الطلب والتواصل في حال الحاجة لمعلومات إضافية. في حال القبول: سداد الرسوم النهائية وقدرها 4,000 ريال سعودي وتقديم تأمين صحي للأسرة.

المزايا العامة لنظام الإقامة المميزة

يمنح النظام لحامليه مجموعة من المزايا التي تحقق الاستقرار والمرونة، أبرزها:

الإقامة في المملكة مع الأسرة (الزوج/الزوجة والأبناء أقل من 25 عامًا).

(الزوج/الزوجة والأبناء أقل من 25 عامًا). الإعفاء من المقابل المالي الذي يُفرض على الوافدين والمرافقين.

الذي يُفرض على الوافدين والمرافقين. القدرة على الخروج والعودة دون تأشيرة .

. إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

للأقارب. الاستفادة من مسارات المواطن في المنافذ.

في المنافذ. العمل في القطاع الخاص والتنقل بين المنشآت.

امتلاك العقارات واستثمارها.

واستثمارها. ممارسة الأنشطة التجارية وفق نظام الاستثمار.

وفق نظام الاستثمار. عدم الحاجة لكفيل أو جهة راعية.

أسئلة شائعة

هل يمكن التحويل بين منتجات الإقامة المميزة؟ نعم، يمكن لحامل أحد المنتجات تقديم طلب لمنتج آخر بشرط استيفاء متطلباته.

هل يمكن الجمع بين أكثر من نوع إقامة مميزة؟ لا، يُمنح المستفيد منتجًا واحدًا فقط، ويمكن استبداله بآخر عبر التقديم الرسمي.